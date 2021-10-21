Суд Италии оправдал Берлускони по обвинению во взяточничестве по делу о проституции несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был оправдан по обвинению во взяточничестве в 2013 году по делу о проституции несовершеннолетних. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Данный процесс - один из нескольких, которые стали продолжением громкого дела по обвинению политика в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Он получил название "Руби" в честь основной фигурантки - марокканки Карим эль Маруг. Берлускони был оправдан во всех судебных инстанциях по этим обвинениям, однако следователи заподозрили экс-премьера и его адвокатов в том, что они подкупили свидетелей, выступавших на процессе и дали ложные показания. Вместе с Берлускони в качестве обвиняемого проходил пианист Даниил Мариани. Прокуратура утверждала, что в период с 2011 по 2013 год он получил от политика 170 тысяч евро за дачу ложных показаний о вечерах на частной вилле Берлускони, на которых присутствовали несовершеннолетние девушки.
Прокуратура требовала для Берлускони 4 года и 2 месяца заключения, для Мариани - 4,5 года тюрьмы.
Завершение этого процесса уже неоднократно откладывалось: в прошлом году из-за ограничений передвижения в результате пандемии, затем осенью прошлого года из-за заражения Берлускони коронавирусом, а еще несколько раз из-за госпитализации политика, в том числе в Монако в январе этого года.
Справка
Сильвио Берлускони - итальянский государственный и политический деятель, четыри раза занимал должность председателя Совета министров Италии (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011). Дебютировав в итальянской политике в возрасте 57 лет, Берлускони стал первым мультимиллиардером, который возглавил правительство европейского государства. Один из самых богатых людей Италии, страховой магнат, владелец банков и средств массовой информации, владелец контрольного пакета акций компании Fininvest.
По времени пребывания на посту премьер-министра в Итальянской Республике Берлускони является рекордсменом, а если учитывать Королевство Италию, то его обходят только Бенито Муссолини и Джованни Джолитти.
Берлускони принадлежит феноменальный рекорд в мировой политической истории: основав в январе 1994 года свою первую партию "Вперед, Италия!", Он всего лишь через 60 дней вместе с ней выиграл в Италии общенациональные парламентские выборы.