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Суд дозволив затримати нападника на Найєма, який втік у Баку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати чоловіка, який підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму. Про це повідомляється у Facebook Прокуратури міста Києва, передає УНН.

Суд дозволив затримати нападника на Найєма, який втік у Баку

"У середу, 02.05.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва вказане клопотання прокурора задоволено в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у зв’язку з переховуванням підозрюваного від органів слідства 01.05.2018 його оголошено у розшук.

Нагадаємо, суддя Шевченківського суду Олена Мелашак відмовила прокуратурі у задоволені клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у побитті народного депутата Мустафи Наєма.

Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу Саїтову Магомеду-Саліху Аргуєвичу тримання під вартою без права внесення застави. Суд вирішив, що обставини злочину є недостатніми для застосування найвищої міри запобіжного заходу, натомість постановив запобіжний засіб у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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