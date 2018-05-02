Суд разрешил задержать нападавшего на Найема, который бежал в Баку

"В среду, 02.05.2018 следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева указанное ходатайство прокурора удовлетворено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с сокрытием подозреваемого от органов следствия 01.05.2018 он объявлен в розыск.

Напомним, судья Шевченковского суда Елена Мелашак отказала прокуратуре в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в избиении народного депутата Мустафы Найема.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения Саитову Магомеду-Салиху Аргуевичу содержания под стражей без права внесения залога. Суд решил, что обстоятельства преступления недостаточны для применения высшей меры пресечения, зато постановил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.