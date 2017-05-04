Суд дозволив публічну відеотрансляцію справи В.Януковича (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва дозволив онлайн-відеотрансляцію кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент УНН.
На засіданні військовий прокурор Руслан Кравченко заявив клопотання про надання дозволу на здійснення відео- аудіотрансляції судового засідання.
“Прошу надати онлайн відео- аудіотрансляції на Youtube Генпрокуратури”, — зазначив прокурор.
Захист екс-президента не заперечував проти задоволення клопотання держобвинувачення.
Судді, заслухавши думки учасників процесу, дозволили онлайн-відеотрансляцію засідань справи В.Януковича.
Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва розпочав підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.