Суд дозволив допитати Азарова та Клюєва як свідків у справі держзради Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Оболонський районний суд дозволив допитати екс-голову уряду України Миколу Азарова, колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва та колишнього голову МВС Віталія Захарченко, і після цього оголосив перерву до 10:00 15 лютого 2018 року. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Задовольняючи клопотання представників захисту В.Януковича, колегія суддів ухвалила допитати деяких колишніх чиновників часів екс-президента.
“У разі забезпечення прибуття в суд допитати за клопотанням сторони захисту наступних свідків: екс-голову уряду України Миколу Азарова, колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва, колишнього голову МВС Віталія Захарченка, колишнього голову СБУ Олександра Якименка, колишнього міністра оборони Павла Лебедєва, колишнього командуючого внутрішніх військ Станіслава Шуляка, колишнього начальнику Генштабу Юрія Ільїна, колишнього начальника СБ Президента України Костянтина Кобзаря, Сергія Бернацького, Леоніда Кожару, Олександа Щоголева, Андрія Черткова, а також трьох жителів АРК”, — доповів суддя.
Усього було дозволено допитати 16 свідків.
В задоволені клопотання про допит експерта Петра Андрушка, 105 жителів АРК було та низки іноземних політиків було відмовлено.
Після цього колегія суддів ухвалила рішення оголосити перерву до 10:00 15 лютого 2018 року.
Як повідомляв УНН, 14 лютого суд продовжив розгляд справи про держзраду В.Януковича. Так, під час засідання було допитано у статусі свідка екс-депутата Держдуми РФ Іллю Пономарьова.