Суд разрешил допросить Азарова и Клюева в качестве свидетелей по делу госизмены Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Оболонский районный суд разрешил допросить экс-главу правительства Украины Николая Азарова, бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева и бывшего главу МВД Виталия Захарченко, и после этого объявил перерыв до 10:00 15 февраля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Удовлетворяя ходатайство представителей защиты В.Януковича, коллегия судей приняла допросить некоторых бывших чиновников времен экс-президента.
"В случае обеспечения прибытия в суд допросить по ходатайству стороны защиты следующих свидетелей: экс-главу правительства Украины Николая Азарова, бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева, бывшего главу МВД Виталия Захарченко, бывшего главу СБУ Александра Якименко, бывшего министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляк, бывшего начальника Генштаба Юрия Ильина, бывшего начальника СБ Президента Украины Константина Кобзаря, Сергея Бернацкого, Леонида Кожару, Александа Щеголева, Андрея Черткова, а также трех жителей АРК", - доложил судья.
Всего было разрешено допросить 16 свидетелей.
В довольны ходатайство о допросе эксперта Петра Андрушко, 105 жителей АРК было и ряда иностранных политиков было отказано.
После этого коллегия судей приняла решение объявить перерыв до 10:00 15 февраля 2018 года.
Как сообщал УНН, 14 февраля суд продолжил рассмотрение дела о госизмене В.Януковича. Так, во время заседания был допрошен в статусе свидетеля экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.