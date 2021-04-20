Створення футбольної Суперліги: перший з відомих світових тренерів виступив на підтримку турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Головний тренер клубу Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) “Манчестер Сіті” Хосеп Гвардіола вважає, що в ситуації з Суперлігою УЄФА зазнав невдачі. Про це він заявив виданню Daily Express, пише УНН.
Деталі
“Кожен переслідує власні інтереси. Це стосується і АПЛ, і УЄФА, вони дбають про свої інтереси”, — сказав Гвардіола. На думку фахівця, УЄФА в цій ситуації зазнав невдачі. “Їм слід було налагодити діалог з клубами раніше”, — зазначив Гвардіола.
Іспанський фахівець також відреагував на повідомлення про можливе усунення учасників Суперліги від півфіналів Ліги чемпіонів. “На наступному тижні ми збираємося грати в Лізі чемпіонів, і постараємося вийти в фінал. А в наступному сезоні ми будемо грати в європейських змаганнях, тому що ми заслужили це право своєю грою на полі”, — заявив Гвардіола.
Доповнення
Раніше “Манчестер Сіті” разом з 11-ма європейськими топ-клубами з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру — європейської Суперліги.
У відповідь УЄФА випустив спільну заяву з футбольними асоціаціями Англії, Іспанії та Італії, в якій пригрозив клубам, які візьмуть участь в Суперлізі, виключенням з єврокубків та національних чемпіонатів.
Сьогодні ж президент ФІФА різко негативно висловився про створення Суперліги.