Створення футбольної Суперліги: перший з відомих світових тренерів виступив на підтримку турніру

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Головний тренер клубу Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) “Манчестер Сіті” Хосеп Гвардіола вважає, що в ситуації з Суперлігою УЄФА зазнав невдачі. Про це він заявив виданню Daily Express, пише УНН.

Деталі

“Кожен переслідує власні інтереси. Це стосується і АПЛ, і УЄФА, вони дбають про свої інтереси”, — сказав Гвардіола. На думку фахівця, УЄФА в цій ситуації зазнав невдачі. “Їм слід було налагодити діалог з клубами раніше”, — зазначив Гвардіола.

Іспанський фахівець також відреагував на повідомлення про можливе усунення учасників Суперліги від півфіналів Ліги чемпіонів. “На наступному тижні ми збираємося грати в Лізі чемпіонів, і постараємося вийти в фінал. А в наступному сезоні ми будемо грати в європейських змаганнях, тому що ми заслужили це право своєю грою на полі”, — заявив Гвардіола.

Доповнення

Раніше “Манчестер Сіті” разом з 11-ма європейськими топ-клубами з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру — європейської Суперліги.

У відповідь УЄФА випустив спільну заяву з футбольними асоціаціями Англії, Іспанії та Італії, в якій пригрозив клубам, які візьмуть участь в Суперлізі, виключенням з єврокубків та національних чемпіонатів.

Сьогодні ж президент ФІФА різко негативно висловився про створення Суперліги.

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