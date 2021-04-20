Створення футбольної Суперліги: перший з відомих світових тренерів виступив на підтримку турніру

Деталі

“Кожен переслідує власні інтереси. Це стосується і АПЛ, і УЄФА, вони дбають про свої інтереси”, — сказав Гвардіола. На думку фахівця, УЄФА в цій ситуації зазнав невдачі. “Їм слід було налагодити діалог з клубами раніше”, — зазначив Гвардіола.

Іспанський фахівець також відреагував на повідомлення про можливе усунення учасників Суперліги від півфіналів Ліги чемпіонів. “На наступному тижні ми збираємося грати в Лізі чемпіонів, і постараємося вийти в фінал. А в наступному сезоні ми будемо грати в європейських змаганнях, тому що ми заслужили це право своєю грою на полі”, — заявив Гвардіола.

Доповнення

Раніше “Манчестер Сіті” разом з 11-ма європейськими топ-клубами з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру — європейської Суперліги.

У відповідь УЄФА випустив спільну заяву з футбольними асоціаціями Англії, Іспанії та Італії, в якій пригрозив клубам, які візьмуть участь в Суперлізі, виключенням з єврокубків та національних чемпіонатів.

Сьогодні ж президент ФІФА різко негативно висловився про створення Суперліги.