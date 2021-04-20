Создание футбольной Суперлиги: первый из известных мировых тренеров выступил в поддержку турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола считает, что в ситуации с Суперлигой УЕФА потерпел неудачу. Об этом он заявил изданию Daily Express, пишет УНН.
Детали
“Каждый преследует собственные интересы. Это касается и АПЛ, и УЕФА, они заботятся о своих интересах”, — сказал Гвардиола. По мнению специалиста, УЕФА в этой ситуации потерпел неудачу. “Им следовало наладить диалог с клубами раньше”, — отметил Гвардиола.
Испанский специалист также отреагировал на сообщения о возможном отстранении участников Суперлиги от полуфиналов Лиги чемпионов. “На следующей неделе мы собираемся играть в Лиге чемпионов, и постараемся выйти в финал. А в следующем сезоне мы будем играть в европейских соревнованиях, потому что мы заслужили это право своей игрой на поле”, — заявил Гвардиола.
Дополнение
Ранее “Манчестер Сити” вместе с 11-ю европейскими топ-клубами из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира — европейской Суперлиги.
В ответ УЕФА выпустил совместное заявление с футбольными ассоциациями Англии, Испании и Италии, в котором пригрозил клубам, которые примут участие в Суперлиге, исключением из еврокубков и национальных чемпионатов.
Сегодня же президент ФИФА резко негативно высказался о создании Суперлиги.