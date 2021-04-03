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Студія Warner Bros. опублікувала перший трейлер фільму "Космічний джем 2: Нове покоління"

Студія Warner Bros. опублікувала перший трейлер фільму "Космічний джем 2: Нове покоління"

Київ • УНН

 • 22100 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Студія Warner Bros. опублікувала дебютний трейлер фільму "Космічний джем: Нове покоління", передає УНН.

Деталі

Так, у трейлері показали нового головного героя, якого зіграв професійний баскетболіст Леброн Джеймс, Багза Банні, Лолу Банні, Сталевого гіганта, Кінг-Конга та інших героїв.

Доповнення

Космічний Джем — американський анімаційно-ігровий комедійний фільм студії Warner Bros, реліз якого відбувся у 1996 році. У стрічці в головній ролі зіграли баскетбольний гравець Майкл Джордан та анімаційні герої Looney Tunes.

16 липня 2021 року запланований вихід другої частини фільму, у якій головним героєм буде баскетболіст Джеймс Леброн.

Повідомлялося, що кіностудія Warner Broth. вирізала з картини сімейного фільму "Космічний джем 2: нове покоління" скунса Пепе Ле П'ю. Його розкритикували за популяризацію зґвалтувань.

Нагадаємо

П’ять українських стрічок отримали міжнародні нагороди у 2020-2021 роках.

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