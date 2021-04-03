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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 43327 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма "Космический джем 2: Новое поколение"

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма "Космический джем 2: Новое поколение"

Киев  •  УНН

 • 22095 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Студия Warner Bros. опубликовала дебютный трейлер фильма "Космический джем: Новое поколение", передает УНН.

Детали

Так, в трейлере показали нового главного героя, которого сыграл профессиональный баскетболист Леброн Джеймс, Багз Банни, Лолу Банни, Стального гиганта, Кинг-Конга и других героев.

Дополнение

Космический Джем — американский анимационно-игровой комедийный фильм студии Warner Bros, релиз которого состоялся в 1996 году. В фильме в главной роли сыграли баскетбольный игрок Майкл Джордан и анимационные герои Looney Tunes.

16 июля 2021 года запланирован выход второй части фильма, в которой главным героем будет баскетболист Джеймс Леброн.

Сообщалось, что киностудия Warner Broth. вырезала из картины семейного фильма “Космический джем 2: новое поколение” скунса Пепе Ле Пью. Его раскритиковали за популяризацию изнасилований.

Напомним

Пять украинских лент получили международные награды в 2020-2021 годах.

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