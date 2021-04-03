Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма "Космический джем 2: Новое поколение"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Студия Warner Bros. опубликовала дебютный трейлер фильма "Космический джем: Новое поколение", передает УНН.
Детали
Так, в трейлере показали нового главного героя, которого сыграл профессиональный баскетболист Леброн Джеймс, Багз Банни, Лолу Банни, Стального гиганта, Кинг-Конга и других героев.
Дополнение
Космический Джем — американский анимационно-игровой комедийный фильм студии Warner Bros, релиз которого состоялся в 1996 году. В фильме в главной роли сыграли баскетбольный игрок Майкл Джордан и анимационные герои Looney Tunes.
16 июля 2021 года запланирован выход второй части фильма, в которой главным героем будет баскетболист Джеймс Леброн.
Сообщалось, что киностудия Warner Broth. вырезала из картины семейного фильма “Космический джем 2: новое поколение” скунса Пепе Ле Пью. Его раскритиковали за популяризацию изнасилований.
Напомним
Пять украинских лент получили международные награды в 2020-2021 годах.