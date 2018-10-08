Студенти Львова вийдуть на акцію протесту

Як пише видання, профспілка працівників освіти і науки України закликає студентів Львова та Києва взяти участь у протесті, з вимогою збільшення відсотку стипендіатів і встановлення розміру стипендії на рівні прожиткового мінімуму.

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Також акція відбудеться 17 жовтня у Києві.