Студенти Львова вийдуть на акцію протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Завтра, 9 жовтня, у Львові на площі перед пам'ятником І. Франкові біля Львівського національного університету ім. І. Франка відбудеться акція протесту, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, профспілка працівників освіти і науки України закликає студентів Львова та Києва взяти участь у протесті, з вимогою збільшення відсотку стипендіатів і встановлення розміру стипендії на рівні прожиткового мінімуму.
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Також акція відбудеться 17 жовтня у Києві.