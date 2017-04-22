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СЦКК: відновлення електропостачання в Авдіївці неможливе без гарантій безпеки з боку ОРДО

СЦКК: відновлення електропостачання в Авдіївці неможливе без гарантій безпеки з боку ОРДО

Київ • УНН

 • 13260 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Відновлення електропостачання Авдіївки неможливо через відсутність гарантій безпеки з боку НЗФ ОРДО. Про це йдеться у повідомленні від української сторони СЦКК, поширеному прес-центром штабу АТО, передає УНН.

“Українська сторона СЦКК констатує, що незаконні збройні формування ОРДО протягом 20 квітня здійснювали обстріли околиць Авдіївки, позицій ЗСУ та ключових об’єктів інфраструктури із застосуванням танків, мінометів калібру 82 мм, а також СПГ, РПГ, АГС, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок здійснення таких агресивних дій з боку незаконних збройних формувань ОРДО в ніч з 20 на 21 квітня близько 00:15 було частково пошкоджено лінію електропередач “Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод” орієнтовно в районі суміжної території, що залишило частину міста Авдіївка без електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що для відновлення подачі електрики на житлові квартали міста, чергова служба ТОВ “ДТЕК Високовольтні мережі” перепідключила систему енергозабезпечення на резервні фази, що призвело до перебоїв у роботі Донецької фільтрувальної станції та постійного відключення електроживлення у місті Авдіївка.

"Керівництвом ЗСУ та військово-цивільними адміністрацією було невідкладно вжито вичерпних заходів щодо надання гарантій безпеки для життя і здоров’я співробітників ТОВ “ДТЕК Високовольтні мережі” для обстеження та проведення аварійно-відновлювальних робіт. Станом на 10:00 21 квітня такі гарантії з боку української сторони були надані. Однак, починаючи з 21 квітня та по теперішній час, такі роботи не могли бути здійснені у зв’язку з відсутністю аналогічних гарантій з боку НЗФ ОРДО. Також слід зазначити, що за даними російської сторони СЦКК, гарантії для проведення аварійно-відновлювальних робіт у кращому випадку будуть надані лише у понеділок, 24 квітня цього року", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, наразі Донецька фільтрувальна станція функціонує без перебоїв, вода надходить до населення в штатному режимі.

"Такими діями незаконні збройні формування ОРДО черговий раз грубо порушують норми міжнародного права, відверто нехтують положеннями Мінських домовленостей та свідомо створюють передумови для подальшого загострення конфлікту, а також погіршення гуманітарної ситуації у містах Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські позиції на Донбасі обстріляли 25 разів, поранено військового.

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