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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33869 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100356 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151955 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114693 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115464 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111915 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103869 просмотра

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СЦКК: восстановление электроснабжения в Авдеевке невозможно без гарантий безопасности со стороны ОРДО

СЦКК: восстановление электроснабжения в Авдеевке невозможно без гарантий безопасности со стороны ОРДО

Киев  •  УНН

 • 13253 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Восстановление электроснабжения Авдеевки невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны НЗФ ОРДО. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, распространенном пресс-центром штаба АТО, передает УНН.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДО в течение 20 апреля осуществляли обстрелы окраин Авдеевки, позиций ВСУ и ключевых объектов инфраструктуры с применением танков, минометов калибра 82 мм, а также СПГ, РПГ, АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате осуществления таких агрессивных действий со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО в ночь с 20 на 21 апреля около 00:15 было частично повреждено линию электропередач "Макеевка-Авдеевский коксохимический завод" ориентировочно в районе сопредельной территории, оставившее часть города Авдеевка без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Указано, что для восстановления подачи электричества в жилые кварталы города, дежурная служба ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" переподключили систему энергообеспечения на резервные фазы, что привело к перебоям в работе Донецкой фильтровальной станции и постоянного отключения электропитания в городе Авдеевка.

"Руководством ВСУ и военно-гражданскими администрацией было безотлагательно приняты исчерпывающие меры по предоставлению гарантий безопасности для жизни и здоровья сотрудников ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ. По состоянию на 10:00 21 апреля такие гарантии со стороны украинской стороны были предоставлены. Однако, начиная с 21 апреля и по настоящее время, такие работы не могли быть осуществлены в связи с отсутствием аналогичных гарантий со стороны НЗФ ОРДО. Также следует отметить, что по данным российской стороны СЦКК, гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены только в понедельник, 24 апреля этого года", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время Донецкая фильтровальная станция работает без перебоев, вода поступает к населению в штатном режиме.

"Такими действиями незаконные вооруженные формирования ОРДО очередной раз грубо нарушают нормы международного права, откровенно пренебрегают положениями Минских договоренностей и сознательно создают предпосылки для дальнейшего обострения конфликта, а также ухудшения гуманитарной ситуации в городах Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские позиции на Донбассе обстреляли 25 раз, ранен военный.

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