СЦКК: восстановление электроснабжения в Авдеевке невозможно без гарантий безопасности со стороны ОРДО

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДО в течение 20 апреля осуществляли обстрелы окраин Авдеевки, позиций ВСУ и ключевых объектов инфраструктуры с применением танков, минометов калибра 82 мм, а также СПГ, РПГ, АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате осуществления таких агрессивных действий со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО в ночь с 20 на 21 апреля около 00:15 было частично повреждено линию электропередач "Макеевка-Авдеевский коксохимический завод" ориентировочно в районе сопредельной территории, оставившее часть города Авдеевка без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Указано, что для восстановления подачи электричества в жилые кварталы города, дежурная служба ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" переподключили систему энергообеспечения на резервные фазы, что привело к перебоям в работе Донецкой фильтровальной станции и постоянного отключения электропитания в городе Авдеевка.

"Руководством ВСУ и военно-гражданскими администрацией было безотлагательно приняты исчерпывающие меры по предоставлению гарантий безопасности для жизни и здоровья сотрудников ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ. По состоянию на 10:00 21 апреля такие гарантии со стороны украинской стороны были предоставлены. Однако, начиная с 21 апреля и по настоящее время, такие работы не могли быть осуществлены в связи с отсутствием аналогичных гарантий со стороны НЗФ ОРДО. Также следует отметить, что по данным российской стороны СЦКК, гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены только в понедельник, 24 апреля этого года", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время Донецкая фильтровальная станция работает без перебоев, вода поступает к населению в штатном режиме.

"Такими действиями незаконные вооруженные формирования ОРДО очередной раз грубо нарушают нормы международного права, откровенно пренебрегают положениями Минских договоренностей и сознательно создают предпосылки для дальнейшего обострения конфликта, а также ухудшения гуманитарной ситуации в городах Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские позиции на Донбассе обстреляли 25 раз, ранен военный.