Стрілянину у київському ресторані розслідуватимуть як "замах на вбивство"

"На цей час слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство, це стаття 115 (ККУ), за скоєння цього злочину передбачено до 15 років позбавлення волі", - сказала вона.

За словами Блищик, на пошуки трьох зловмисників зараз орієнтовані всі наряди як патрульних, так і оперативних блоків поліції.

Крім того, вона розповіла, що правоохоронці встановили особу потерпілого. Чоловік є уродженцем Львівщини 1975 року народження, який останнім часом проживав у Києві.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня у Києві сталася стрілянина в одному із ресторанів міста неподалік від станції метро Печерська, постраждала одна людина.