Стрілянину у київському ресторані розслідуватимуть як "замах на вбивство"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Поліція кваліфікувала стрілянину в одному з ресторанів Києва, внаслідок чого отримав поранення в голову чоловік, як "замах на вбивство". Про це повідомила в ефірі "112 Україна" речниця ГУ НП у Києві Оксана Блищик, передає УНН.
"На цей час слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство, це стаття 115 (ККУ), за скоєння цього злочину передбачено до 15 років позбавлення волі", - сказала вона.
За словами Блищик, на пошуки трьох зловмисників зараз орієнтовані всі наряди як патрульних, так і оперативних блоків поліції.
Крім того, вона розповіла, що правоохоронці встановили особу потерпілого. Чоловік є уродженцем Львівщини 1975 року народження, який останнім часом проживав у Києві.
Як повідомляв УНН, 28 жовтня у Києві сталася стрілянина в одному із ресторанів міста неподалік від станції метро Печерська, постраждала одна людина.