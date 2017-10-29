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Стрілянину у київському ресторані розслідуватимуть як "замах на вбивство"

Стрілянину у київському ресторані розслідуватимуть як "замах на вбивство"

Київ • УНН

 • 12228 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Поліція кваліфікувала стрілянину в одному з ресторанів Києва, внаслідок чого отримав поранення в голову чоловік, як "замах на вбивство". Про це повідомила в ефірі "112 Україна" речниця ГУ НП у Києві Оксана Блищик, передає УНН.

"На цей час слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство, це стаття 115 (ККУ), за скоєння цього злочину передбачено до 15 років позбавлення волі", - сказала вона.

За словами Блищик, на пошуки трьох зловмисників зараз орієнтовані всі наряди як патрульних, так і оперативних блоків поліції.
Крім того, вона розповіла, що правоохоронці встановили особу потерпілого. Чоловік є уродженцем Львівщини 1975 року народження, який останнім часом проживав у Києві.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня у Києві сталася стрілянина в одному із ресторанів міста неподалік від станції метро Печерська, постраждала одна людина. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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