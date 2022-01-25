Стрілянина в центрі Києва: стріляв інкасатор
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Стали відомі деталі стрілянини, яка близько 16 години сталася в центрі столиці неподалік Головного управління Служби безпеки. Як стало відомо УНН стрілянину влаштував представник інкасаторської служби.
Деталі
Як стало відомо УНН, представники ГО «Український стяг» намагалися наклеїти наліпки на пункт обміну валют, що розташований по вулиці Володимирська, 23-а.
Після цього, до обмінника під’їхав автомобіль інкасаторів, які, ймовірно, розцінили дії активістів як напад. З авто інкасаторів вийшов працівник інкасаторської служби і здійснив кілька пострілів з автомата Калашникова в гору.
За нашою інформацією, ніхто не постраждав. На місце події прибули правоохоронці.
Інші деталі події поки невідомі. УНН повідомлятиме їх по мірі надходження.