Стрельба в центре Киева: стрелял инкассатор
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Стали известны детали стрельбы, которая около 16 часов произошла в центре столицы неподалеку от Главного управления Службы безопасности. Как стало известно УНН стрельбу устроил представитель инкассаторской службы.
Детали
Как стало известно УНН, представители ОО "Украинский флаг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют, расположенный по улице Владимирская, 23-а.
После этого, к обменнику подъехал автомобиль инкассаторов, которые, вероятно, расценили действия активистов как нападение. Из авто инкассаторов вышел работник инкассаторской службы и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в воздух.
По нашей информации, никто не пострадал. На место происшествия прибыли правоохранители.
Другие детали происшествия пока неизвестны. УНН будет сообщать их по мере поступления.