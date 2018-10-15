Стрілянина в Техасі: поранені 4 члени однієї родини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Дві трирічних дитини і двоє людей у віці 19 і 20 років отримали поранення при стрільбі в магазині в місті Форт-Уерт, штат Техас. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал CBS News та місцеве видання Forth Worth Star-Telegram.
Всіх постраждалих госпіталізували, їх життю ніщо не загрожує. Стрілянина сталася в магазині на вулиці East Rosedale, підозрюваний афроамериканець зник з місця злочину на автомобілі Nissan Altima сірого кольору. Поліція розшукує стрілка, його мотиви поки невідомі.
Напередодні в техаському місті Тафт сталася стрілянина на дитячому дні народженні, загинули чотири людини, ще п’ятеро отримали поранення. Перестрілка почалася після конфлікту двох сімей, двоє підозрюваних в розв’язанні стрілянини зникли з місця події.
Як повідомляв УНН, Френк Снайдер, що виконує реп під псевдонімом Hollywood Play, був убитий в неділю, 7 жовтня, в ході збройного нападу в районі Квінс.