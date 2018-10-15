Стрілянина в Техасі: поранені 4 члени однієї родини

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Дві трирічних дитини і двоє людей у віці 19 і 20 років отримали поранення при стрільбі в магазині в місті Форт-Уерт, штат Техас. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал CBS News та місцеве видання Forth Worth Star-Telegram.