Стрельба в Техасе: ранены 4 члена одной семьи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Две трехлетних ребенка и два человека в возрасте 19 и 20 лет получили ранения при стрельбе в магазине в городе Форт-Уэрт, штат Техас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал CBS News и местное издание Forth Worth Star-Telegram.
Всех пострадавших госпитализировали, их жизни ничто не угрожает. Стрельба произошла в магазине на улице East Rosedale, подозреваемый афроамериканец скрылся с места преступления на автомобиле Nissan Altima серого цвета. Полиция разыскивает стрелка, его мотивы пока неизвестны.
Накануне в техасском городе Тафт произошла стрельба на детском дне рождении, погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Перестрелка началась после конфликта двух семей, двое подозреваемых в развязывании стрельбы скрылись с места происшествия.
Как сообщал УНН, Фрэнк Снайдер, который исполняет рэп под псевдонимом Hollywood Play, был убит в воскресенье, 7 октября, в ходе вооруженного нападения в районе Квинс.