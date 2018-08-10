Стрілянина в Канаді: серед загиблих є поліцейські

"З чотирьох людей, загиблих внаслідок стрілянини, що відбулась зранку на Бруксід Драйв, двоє були поліцейськими офіцерами Фредеріктону", - повідомили в поліції.



Правоохоронці також повідомили, що одного підозрюваного було взято під варту, проте незрозуміло про наявність інших підозрюваних.



Нагадаємо, 10 серпня у східному канадському місті Фредеріктон в ході стрілянини було вбито принаймні четверо осіб, ситуація на місці інциденту залишається неконтрольованою.



