Стрельба в Канаде: среди погибших есть полицейские

"Из четырех человек, погибших в результате стрельбы, которая состоялась утром на Бруксид Драйв, двое были полицейскими офицерами Фредериктон", - сообщили в полиции.



Правоохранители также сообщили, что один подозреваемый был взят под стражу, однако непонятно о наличии других подозреваемых.



Напомним, 10 августа в восточном канадском городе Фредериктон в ходе стрельбы были убиты по крайней мере четыре человека, ситуация на месте инцидента остается неконтролируемой.



