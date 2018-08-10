Стрельба в Канаде: среди погибших есть полицейские
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В пятницу полиция Канады сообщила, что двое из четырех человек, убитых в Фредериктон, были офицерами полиции. Об этом сообщили правоохранители города в Twitter, передает УНН.
"Из четырех человек, погибших в результате стрельбы, которая состоялась утром на Бруксид Драйв, двое были полицейскими офицерами Фредериктон", - сообщили в полиции.
Правоохранители также сообщили, что один подозреваемый был взят под стражу, однако непонятно о наличии других подозреваемых.
Напомним, 10 августа в восточном канадском городе Фредериктон в ходе стрельбы были убиты по крайней мере четыре человека, ситуация на месте инцидента остается неконтролируемой.