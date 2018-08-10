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Стрельба в Канаде: среди погибших есть полицейские

Киев • УНН

 • 9298 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В пятницу полиция Канады сообщила, что двое из четырех человек, убитых в Фредериктон, были офицерами полиции. Об этом сообщили правоохранители города в Twitter, передает УНН.

Стрельба в Канаде: среди погибших есть полицейские

"Из четырех человек, погибших в результате стрельбы, которая состоялась утром на Бруксид Драйв, двое были полицейскими офицерами Фредериктон", - сообщили в полиции.

Правоохранители также сообщили, что один подозреваемый был взят под стражу, однако непонятно о наличии других подозреваемых.

Напомним, 10 августа в восточном канадском городе Фредериктон в ходе стрельбы были убиты по крайней мере четыре человека, ситуация на месте инцидента остается неконтролируемой.

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