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Стрілянина під Житомиром: суд арештував організатора банди

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 30 липня. УНН. Корольовський райсуд Житомира обрав для підозрюваного у стрілянині під Житомиром, організатора злочинного угруповання, Яна Янцишина, запобіжний захід у вигляді тримання підвартою строком на два місяці. Про це повідомив кореспондент УНН із зали суду.

Так, суд визначив запобіжний захід Янцишину у вигляді взяття під варту строком на два місяці з альтернативою у вигляді застави в розмірі 140 960 грн.

Прокуратура клопотала про тримання підозрюваного під вартою без застави. А сторона захисту наполягала на домашньому арешті чи визначенні розміру застави.

Нагадамо, що сьогодні суд взяв під варту одного з учасників цього злочинного угрупування. 

Як повідомляв УНН, поліцейські затримали двох учасників - лідера та кілера - однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Двох жителів Дніпропетровської області підозрюють у замаху на вбивство, а також у причетності до злочинного наркоугруповання.

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