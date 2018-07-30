Стрілянина під Житомиром: суд арештував організатора банди
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 30 липня. УНН. Корольовський райсуд Житомира обрав для підозрюваного у стрілянині під Житомиром, організатора злочинного угруповання, Яна Янцишина, запобіжний захід у вигляді тримання підвартою строком на два місяці. Про це повідомив кореспондент УНН із зали суду.
Так, суд визначив запобіжний захід Янцишину у вигляді взяття під варту строком на два місяці з альтернативою у вигляді застави в розмірі 140 960 грн.
Прокуратура клопотала про тримання підозрюваного під вартою без застави. А сторона захисту наполягала на домашньому арешті чи визначенні розміру застави.
Нагадамо, що сьогодні суд взяв під варту одного з учасників цього злочинного угрупування.
Як повідомляв УНН, поліцейські затримали двох учасників - лідера та кілера - однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Двох жителів Дніпропетровської області підозрюють у замаху на вбивство, а також у причетності до злочинного наркоугруповання.