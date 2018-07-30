Стрельба под Житомиром: суд арестовал организатора банды
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 30 июля. УНН. Корольовский райсуд Житомира избрал для подозреваемого в стрельбе под Житомиром, организатора преступной группировки, Яна Янцишина, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщил корреспондент УНН из зала суда.
Так, суд определил меру пресечения Янцишину в виде заключения под стражу сроком на два месяца с альтернативой в виде залога в размере 140 960 грн.
Прокуратура ходатайствовала о содержании подозреваемого под стражей без залога. А сторона защиты настаивала на домашнем аресте или определении размера залога.
Напомним, что сегодня суд взял под стражу одного из участников этой преступной группировки.
Как сообщал УНН, полицейские задержали двух участников - лидера и киллера - одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Двух жителей Днепропетровской области подозревают в покушении на убийство, а также в причастности к преступной наркогруппировке.