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Стрілянина на стоянці в Одесі: затримано 16 учасників

Київ • УНН

 • 9862 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція затримала 16 учасників стрілянини у Київському районі Одеси, яка сталася 17 квітня. Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook, передає УНН.

Стрілянина на стоянці в Одесі: затримано 16 учасників

"Затримано 16 осіб: 12 з боку "активістів", 4 - з боку охорони стоянки, вилучена травматична, вогнепальна зброя та спецзасоби", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що повідомлення про стрілянину за вказаною адресою та задимлення надійшло до поліції о 18:05.

"На місце подій був адресований патрульний екіпаж, що підтвердив факт подій, і вже о 18:17 був введений в дію план СИРЕНА. О 18:28 план СИРЕНА було знято, зброя на землі, учасники подій в кайданах, район блоковано. За результатами, двоє осіб отримали поранення від застосованої травматичної зброї (з різних боків конфлікту) та були направлені до медичного закладу", – написав Форостяк.

За попередньою правовою кваліфікацією, правопорушення передбачене ч. 4 ст. 296 КК України. Відомості про інцидент вносяться до ЄРДР.

Нагадаємо, поліцейські затримали учасників події зі стріляниною у Київському районі Одеси.

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