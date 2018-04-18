Стрілянина на стоянці в Одесі: затримано 16 учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція затримала 16 учасників стрілянини у Київському районі Одеси, яка сталася 17 квітня. Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook, передає УНН.
"Затримано 16 осіб: 12 з боку "активістів", 4 - з боку охорони стоянки, вилучена травматична, вогнепальна зброя та спецзасоби", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що повідомлення про стрілянину за вказаною адресою та задимлення надійшло до поліції о 18:05.
"На місце подій був адресований патрульний екіпаж, що підтвердив факт подій, і вже о 18:17 був введений в дію план СИРЕНА. О 18:28 план СИРЕНА було знято, зброя на землі, учасники подій в кайданах, район блоковано. За результатами, двоє осіб отримали поранення від застосованої травматичної зброї (з різних боків конфлікту) та були направлені до медичного закладу", – написав Форостяк.
За попередньою правовою кваліфікацією, правопорушення передбачене ч. 4 ст. 296 КК України. Відомості про інцидент вносяться до ЄРДР.
Нагадаємо, поліцейські затримали учасників події зі стріляниною у Київському районі Одеси.