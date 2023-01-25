Стрілки годинника Судного дня перевели на 10 секунд вперед
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Стрілки годинника Судного дня перевели на 10 секунд вперед. Тепер він тепер показує 90 секунд до настання "ядерної опівночі". Про це інформує УНН з посиланням на Sky News.
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“Годинник Судного дня встановлено на 90 секунд до опівночі — що означає час „безпрецедентної небезпеки“ — в основному через вторгнення росії в Україну”, — йдеться в повідомленні.
Минулого року група вчених й експертів вирішила не переводити та залишити стрілки годинника Судного дня на позначці 100 секунд до кінця світу.
Довідка
Проєкт Годинник Судного дня (Doomsday Clock) з 1947 року веде американський журнал Bulletin of the Atomic Scientists.
Годинник показує символічний час, що відокремлює людство від дня глобальної рукотворної катастрофи (час до півночі).
Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів журналу і залучених експертів, у тому числі 18 лауреатів Нобелівської премії.
Сам годинник міститься у Чикаго.