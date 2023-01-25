Стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд вперед

Цитата

“Часы Судного дня установлены на 90 секунд до полуночи — что означает время „беспрецедентной опасности“ — в основном из-за вторжения россии в Украину”, — говорится в сообщении.

В прошлом году группа ученых и экспертов решила не переводить и оставить стрелки часов Судного дня на отметке 100 секунд до конца света.

Справка

Проект Часы Судного дня (Doomsday Clock) с 1947 года ведёт американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Часы показывают символическое время, отделяющее человечество от дня глобальной рукотворной катастрофы (время до полуночи).

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и привлеченных экспертов, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии.

Сами часы находятся в Чикаго.