Стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд вперед
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд вперед. Теперь они теперь показывают 90 секунд до наступления "ядерной полуночи". Об этом информирует УНН со ссылкой на Sky News.
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“Часы Судного дня установлены на 90 секунд до полуночи — что означает время „беспрецедентной опасности“ — в основном из-за вторжения россии в Украину”, — говорится в сообщении.
В прошлом году группа ученых и экспертов решила не переводить и оставить стрелки часов Судного дня на отметке 100 секунд до конца света.
Справка
Проект Часы Судного дня (Doomsday Clock) с 1947 года ведёт американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists.
Часы показывают символическое время, отделяющее человечество от дня глобальной рукотворной катастрофы (время до полуночи).
Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и привлеченных экспертов, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии.
Сами часы находятся в Чикаго.