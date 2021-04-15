"Страшний звір" на дереві: круасан два дні тримав в страху жителів будинку в Кракові

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"Люди не відкривають вікна, тому що бояться, що воно потрапить в їх будинок", - стверджувала жінка.

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Фахівці звернулися до заявниці, щоб вона відповіла, чи нагадує "звір", який пробув на дереві кілька днів, хижого птаха. У відповідь вони почули, що він скоріше нагадує "ігуану".

Інспектори почали сумніватися в достовірності цієї інформації, тому що рептиліям важко виживати в умовах холодної весняної температури в Польщі. Проте, вони вирушили на вказане місце.

Виявилося, що на дереві був звичайний круасан. Є припущення, що його просто хтось викинув з вікна.

Жінка істотно помилилася в ідентифікації круассана, але її за це не покарали. Більш того, фахівці звернулися до громадян, щоб вони в подальшому були пильними і зверталися в разі потреби до відповідних служб, що займаються благополуччям тварин.

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