"Страшний звір" на дереві: круасан два дні тримав в страху жителів будинку в Кракові
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Мешканка Кракова (Польща) вирішила звернутися в службу по охороні тварин, тому що думала, що біля її балкона на дереві сховалося хижа тварина. Виявилося, що "звір" - французький круасан. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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"Люди не відкривають вікна, тому що бояться, що воно потрапить в їх будинок", - стверджувала жінка.
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Фахівці звернулися до заявниці, щоб вона відповіла, чи нагадує "звір", який пробув на дереві кілька днів, хижого птаха. У відповідь вони почули, що він скоріше нагадує "ігуану".
Інспектори почали сумніватися в достовірності цієї інформації, тому що рептиліям важко виживати в умовах холодної весняної температури в Польщі. Проте, вони вирушили на вказане місце.
Виявилося, що на дереві був звичайний круасан. Є припущення, що його просто хтось викинув з вікна.
Жінка істотно помилилася в ідентифікації круассана, але її за це не покарали. Більш того, фахівці звернулися до громадян, щоб вони в подальшому були пильними і зверталися в разі потреби до відповідних служб, що займаються благополуччям тварин.
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