"Страшный зверь" на дереве: круассан два дня держал в страхе жителей дома в Кракове
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Жительница Кракова (Польша) решила обратиться в службу по охране животных, потому что думала, что у ее балкона на дереве скрылось хищное животное. Оказалось, что "зверь" - французский круассан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
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"Люди не открывают окна, потому что боятся, что оно попадет в их дом", - утверждала женщина.
Детали
Специалисты обратились к заявительнице, чтобы она ответила, напоминает ли "зверь", который пробыл на дереве несколько дней, хищную птицыу. В ответ они услышали, что он скорее напоминает "игуану".
Инспекторы начали сомневаться в достоверности этой информации, потому что рептилиям трудно выживать в условиях холодной весенней температуры в Польше. Однако, они отправились на указанное место.
Оказалось, что на дереве был обычный круассан. Есть предположение, что его просто кто-то выбросил из окна.
Женщина существенно ошиблась в идентификации круассана, но ее за это не наказали. Более того, специалисты обратились к гражданам, чтобы они в дальнейшем были бдительными и обращались в случае необходимости в соответствующие службы, занимающиеся благосостоянием животных.
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