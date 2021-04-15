"Страшный зверь" на дереве: круассан два дня держал в страхе жителей дома в Кракове

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Жительница Кракова (Польша) решила обратиться в службу по охране животных, потому что думала, что у ее балкона на дереве скрылось хищное животное. Оказалось, что "зверь" - французский круассан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Цитата

"Люди не открывают окна, потому что боятся, что оно попадет в их дом", - утверждала женщина.

Детали

Специалисты обратились к заявительнице, чтобы она ответила, напоминает ли "зверь", который пробыл на дереве несколько дней, хищную птицыу. В ответ они услышали, что он скорее напоминает "игуану".

Инспекторы начали сомневаться в достоверности этой информации, потому что рептилиям трудно выживать в условиях холодной весенней температуры в Польше. Однако, они отправились на указанное место.

Оказалось, что на дереве был обычный круассан. Есть предположение, что его просто кто-то выбросил из окна.

Женщина существенно ошиблась в идентификации круассана, но ее за это не наказали. Более того, специалисты обратились к гражданам, чтобы они в дальнейшем были бдительными и обращались в случае необходимости в соответствующие службы, занимающиеся благосостоянием животных.

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