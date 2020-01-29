Сторони в ТКГ не прийшли до рішення по додаткових ділянках розведення сил
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Робоча група з безпеки ТКГ на переговорах в Мінську продовжила дискусію щодо визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів. Ця тема буде на порядку денному і на наступному засіданні. Про це журналістам повідомила спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Хайді Грау, передає УНН з посиланням на БелТА.
Так, зі слів Грау, сьогоднішнє засідання ТКГ і її робочих груп були орієнтовані в основному на імплементацію підсумків “нормандського саміту” в Парижі.
Оцінюючи загальну ситуацію безпеки в зоні конфлікту, спецпредставник зазначила, що число порушень режиму припинення вогню в січні залишається нижче середнього рівня минулого року.
“Однак число жертв серед цивільного населення, згідно з даними Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, в порівнянні з кінцем минулого року зросло. Крім обстрілів головною причиною залишаються міни”, — сказала вона.
Дипломат закликала сторони вжити усіх необхідних заходів щодо дотримання режиму припинення вогню і посилення протимінної діяльності. Вона наголосила на необхідності забезпечити безпеку і надійний доступ СММ ОБСЄ згідно її мандату.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Мінську констатували “складну” ситуацію з безпекою на Донбасі.