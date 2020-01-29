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Стороны в ТКГ не пришли к решению по дополнительным участкам разведения сил

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Рабочая группа по безопасности ТКГ на переговорах в Минске продолжила дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Эта тема будет на повестке дня и на следующем заседании. Об этом журналистам сообщила спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау, передает УНН со ссылкой на БелТА.

Стороны в ТКГ не пришли к решению по дополнительным участкам разведения сил

Так, со слов Грау, сегодняшнее заседание ТКГ и ее рабочих групп были ориентированы в основном на имплементацию итогов “нормандского саммита” в Париже.

Оценивая общую ситуацию безопасности в зоне конфликта, спецпредставитель отметила, что число нарушений режима прекращения огня в январе остается ниже среднего уровня прошлого года.

“Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло. Помимо обстрелов главной причиной остаются мины”, — сказала она.

Дипломат призвала стороны принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и усилению противоминной деятельности. Она подчеркнула необходимость обеспечить безопасность и надежный доступ СММ ОБСЕ согласно ее мандату.

Как сообщал УНН, сегодня в Минске констатировали “сложную” ситуацию с безопасностью на Донбассе.

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