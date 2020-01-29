Стороны в ТКГ не пришли к решению по дополнительным участкам разведения сил

КИЕВ. 29 января. УНН. Рабочая группа по безопасности ТКГ на переговорах в Минске продолжила дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Эта тема будет на повестке дня и на следующем заседании. Об этом журналистам сообщила спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау, передает УНН со ссылкой на БелТА.