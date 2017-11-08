Столтенберг: оборонні витрати в Європі збільшуються

"Велика Британія виділяє більше коштів у військовий бюджет, вона виділяє більше 2% ВВП на оборону... І я вітаю той факт, що Велика Британія виконує наші зобов'язання з виділення 2% на оборону", - сказав він.

З його слів, Британія надає ключові сили і засоби для НАТО, бере участь в місії Альянсу в Афганістані, а також керує бойовою групою в країнах Балтії, виділяє сили для різних інших заходів і організацій.

"Так що оборонні витрати в Європі сьогодні збільшуються і ми бачимо що більше країн йдуть шляхом Великої Британії і виділяють більше 2% на оборону і по суті Велика Британія дає приклад, виконуючи свій цільовий показник", - додав Й.Столтенберг.

Нагадаємо, НАТО визначиться з місцем розташування нових командувань в лютому.