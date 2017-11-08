Столтенберг: оборонные расходы в Европе увеличиваются

"Великобритания выделяет больше средств в военный бюджет, она выделяет более 2% ВВП на оборону... И я приветствую тот факт, что Великобритания выполняет наши обязательства по выделению 2% на оборону", - сказал он.

С его слов, Британия предоставляет ключевые силы и средства для НАТО, учавствует в миссии Альянса в Афганистане, а также руководит боевой группой в странах Балтии, выделяет силы для различных других мероприятий и организаций.

"Так что оборонные расходы в Европе сегодня увеличиваются и мы видим что больше стран идут по пути Великобритании и выделяют более 2% на оборону и по сути Великобритания дает пример, выполняя свой целевой показатель", - добавил Й.Столтенберг.

Напомним, НАТО определится с местом расположения новых командований в феврале.