Столтенберг: члени НАТО згодні з необхідністю сильного тиску на КНДР

"Усі члени НАТО згодні з тим, що ми повинні достатньо сильно тиснути на Північну Корею, бо КНДР повинна відповідати за свою безрозсудну поведінку, пов'язану з розробкою ядерної програми, розробкою ракет. Саме тому потрібно тиснути на Північну Корею з тим, щоб знайти мирне вирішення шляхом переговорів. Тиск - це шлях до миру", - сказав Й.Столтенберг.

За його словами, країнам потрібно чинити політичний і дипломатичний тиск, але особливо, потрібно чинити економічний тиск.

"Нам потрібно повністю реалізувати прийняті економічні санкції. І ми бачимо, що санкції тепер ретельніше застосовуються, ніж раніше. Нам потрібно, щоб вони повністю були виконані. Росія і Китай тут наділені більшою відповідальністю, тому що і Росія, і Китай є постійними членами Ради безпеки ООН. І вони країни, які є сусідами з Північною Кореєю", - додав Генсек НАТО.

Нагадаємо, НАТО збільшить кількість своїх інструкторів в Афганістані до 16 тисяч.