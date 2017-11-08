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Столтенберг: члени НАТО згодні з необхідністю сильного тиску на КНДР

Столтенберг: члени НАТО згодні з необхідністю сильного тиску на КНДР

Київ • УНН

 • 9278 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Усі члени НАТО згодні з тим, що потрібен достатньо сильний тиск на Північну Корею і Росія та Китай наділені у цьому питанні більшою відповідальністю. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг перед засіданням міністрів оборони країн-учасниць Альянсу, передає кореспондент УНН.

"Усі члени НАТО згодні з тим, що ми повинні достатньо сильно тиснути на Північну Корею, бо КНДР повинна відповідати за свою безрозсудну поведінку, пов'язану з розробкою ядерної програми, розробкою ракет. Саме тому потрібно тиснути на Північну Корею з тим, щоб знайти мирне вирішення шляхом переговорів. Тиск - це шлях до миру", - сказав Й.Столтенберг.

За його словами, країнам потрібно чинити політичний і дипломатичний тиск, але особливо, потрібно чинити економічний тиск.

"Нам потрібно повністю реалізувати прийняті економічні санкції. І ми бачимо, що санкції тепер ретельніше застосовуються, ніж раніше. Нам потрібно, щоб вони повністю були виконані. Росія і Китай тут наділені більшою відповідальністю, тому що і Росія, і Китай є постійними членами Ради безпеки ООН. І вони країни, які є сусідами з Північною Кореєю", - додав Генсек НАТО.

Нагадаємо, НАТО збільшить кількість своїх інструкторів в Афганістані до 16 тисяч.

Українські Національні Новини

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