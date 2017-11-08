Столтенберг: члены НАТО согласны с необходимостью сильного давления на КНДР

ukru
Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 37109 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 58898 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 67179 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 70643 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 59460 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 97912 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129583 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116068 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 154041 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 106582 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

11 марта, 10:30 • 77093 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11:17 • 105286 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 108246 просмотра
Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

12:00 • 37869 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 108246 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 132999 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 129583 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 131271 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 154041 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 23483 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 110693 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 117740 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 118536 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 123724 просмотра
Актуальное
Столтенберг: члены НАТО согласны с необходимостью сильного давления на КНДР

Столтенберг: члены НАТО согласны с необходимостью сильного давления на КНДР

Киев  •  УНН

 • 9275 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Все члены НАТО согласны с тем, что необходимо достаточно сильное давление на Северную Корею и Россия и Китай наделены в этом вопросе большей ответственностью. Об этом заявил Генеральный секретар НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием министров обороны стран-участниц Альянса, передает кореспондент УНН.

"Все члены НАТО согласны с тем, что мы должны оказать достаточно сильное давление на Северную Корею, потому что КНДР должна отвечать за свое безрассудное поведение, связанное с разработкой ядерной программы, разработкой ракет. Именно поэтому нужно оказать давление на Северную Корею с тем, чтобы найти мирное решение путем переговоров. Давление - это путь к миру", - сказал Й.Столтенберг.

По его словам, странам нужно оказать политическое и дипломатическое давление, но в особенности, нужно оказать экономическое давление.

"Нам нужно полностью реализовать принятые экономические санкции. И мы видим, что санкции теперь более тщательно применяются, чем раньше. Нам нужно, чтобы они полностью были выполнены. Россия и Китай здесь наделены большей ответственностью, потому что и Россия, и Китай являються постоянными членами Совета безопасности ООН. И они страны, которые являються соседями с Северной Кореей", - добавил Генсек НАТО.

Напомним, НАТО увеличит количество своих инструкторов в Афганистане до 16 тысяч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы