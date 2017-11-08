Столтенберг: члены НАТО согласны с необходимостью сильного давления на КНДР

"Все члены НАТО согласны с тем, что мы должны оказать достаточно сильное давление на Северную Корею, потому что КНДР должна отвечать за свое безрассудное поведение, связанное с разработкой ядерной программы, разработкой ракет. Именно поэтому нужно оказать давление на Северную Корею с тем, чтобы найти мирное решение путем переговоров. Давление - это путь к миру", - сказал Й.Столтенберг.

По его словам, странам нужно оказать политическое и дипломатическое давление, но в особенности, нужно оказать экономическое давление.

"Нам нужно полностью реализовать принятые экономические санкции. И мы видим, что санкции теперь более тщательно применяются, чем раньше. Нам нужно, чтобы они полностью были выполнены. Россия и Китай здесь наделены большей ответственностью, потому что и Россия, и Китай являються постоянными членами Совета безопасности ООН. И они страны, которые являються соседями с Северной Кореей", - добавил Генсек НАТО.

Напомним, НАТО увеличит количество своих инструкторов в Афганистане до 16 тысяч.