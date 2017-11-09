Столичну станцію метро "Палац спорту" закрили через загрозу вибуху

"Станцію "Палац спорту" + пересадку зачинено на перевірку", - йдеться у повідомленні столичного метрополітену у Facebook.

У метрополітені також повідомили, що станцію та перехід закрили через "анонімний дзвінок про мінування".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві чоловік “замінував” весілля друзів

Як повідомляв УНН, 27 жовтня у Києві станцію метро "Хрещатик" закрили на вхід та вихід через дзвінок про мінування.