Столичну станцію метро "Палац спорту" закрили через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві через загрозу вибуху на вхід та вихід закрили столичну станцію метро "Палац спорту", передає УНН.
"Станцію "Палац спорту" + пересадку зачинено на перевірку", - йдеться у повідомленні столичного метрополітену у Facebook.
У метрополітені також повідомили, що станцію та перехід закрили через "анонімний дзвінок про мінування".
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Як повідомляв УНН, 27 жовтня у Києві станцію метро "Хрещатик" закрили на вхід та вихід через дзвінок про мінування.