Столичную станцию ​​метро "Дворец спорта" закрыли из-за угрозы взрыва

"Станция "Дворец спорта" + пересадка закрыты на проверку", - говорится в сообщении столичного метрополитена в Facebook.

В метрополитене также сообщили, что станцию ​​и переход закрыли из-за "анонимного звонка о минировании".

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Как сообщал УНН, 27 октября в Киеве станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход из-за звонка о минировании.