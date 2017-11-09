Столичную станцию метро "Дворец спорта" закрыли из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве из-за угрозы взрыва на вход и выход закрыли столичную станцию метро "Дворец спорта", передает УНН.
"Станция "Дворец спорта" + пересадка закрыты на проверку", - говорится в сообщении столичного метрополитена в Facebook.
В метрополитене также сообщили, что станцию и переход закрыли из-за "анонимного звонка о минировании".
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Как сообщал УНН, 27 октября в Киеве станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход из-за звонка о минировании.