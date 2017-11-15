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У столиці пожежу на Панаса Мирного ліквідували

У столиці пожежу на Панаса Мирного ліквідували

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Пожежу у житловому будинку в центрі столиці на вулиці Панаса Мирного ліквідовано, передає УНН з посиланням на ГУ ДСНС у місті Києві.

"14 листопада о 21:41 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 8-поверховому житловому будинку на вул. Панаса Мирного, 8, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що пожежа виникла на 7-му поверсі в одній із квартир на площі 100 кв. м. з подальшим розповсюдженням вогню на покрівлю мансардного приміщення площею 200 кв. м.

О 23:14 пожежу локалізовано, а о 23:54 ліквідовано.

Внаслідок займання згоріло та пошкоджено віконні та дверні рами, меблі, особисті речі.

На місці події працювало 15 одиниць основної та спеціальної техніки та 53 особи особового складу Київського гарнізону.

Наразі причина пожежі з’ясовується.

Загиблих та травмованих немає.

Українські Національні Новини

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