В столице пожар на Панаса Мирного ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Пожар в жилом доме в центре столицы на улице Панаса Мирного ликвидировано, передает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киеве.
"14 ноября в 21:41 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что в 8-этажном жилом доме на ул. Панаса Мирного, 8, возник пожар", - говорится в сообщении.
На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что пожар возник на 7-м этаже в одной из квартир на площади 100 кв. м. с последующим распространением огня на кровлю мансардного помещения площадью 200 кв. м.
В 23:14 пожар локализован, а в 23:54 ликвидирован.
В результате возгорания сгорело и повреждено оконные и дверные рамы, мебель, личные вещи.
На месте происшествия работало 15 единиц основной и специальной техники и 53 человека личного состава Киевского гарнизона.
Сейчас причина пожара выясняется.
Погибших и травмированных нет.