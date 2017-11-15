В столице пожар на Панаса Мирного ликвидировали

"14 ноября в 21:41 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что в 8-этажном жилом доме на ул. Панаса Мирного, 8, возник пожар", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что пожар возник на 7-м этаже в одной из квартир на площади 100 кв. м. с последующим распространением огня на кровлю мансардного помещения площадью 200 кв. м.

В 23:14 пожар локализован, а в 23:54 ликвидирован.

В результате возгорания сгорело и повреждено оконные и дверные рамы, мебель, личные вещи.

На месте происшествия работало 15 единиц основной и специальной техники и 53 человека личного состава Киевского гарнизона.

Сейчас причина пожара выясняется.

Погибших и травмированных нет.