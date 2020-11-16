Столичному оцінювачу нерухомості повідомили підозру через збитки держбанку на понад 140 млн гривень

"Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру оцінювачу нерухомості, який зловживаючи повноваженнями, завдав державному банку збитків на 143 млн гривень (ч. 2 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358 КК України). Згідно з матеріалами слідства, державний банк з метою оцінки ринкової вартості належних йому 52 квартир, розташованих у центральній частині столиці, звернувся за послугами до оцінювача. Однак, діючи в інтересах окремих осіб та суб’єктів господарювання, оцінювач на підставі підроблених документів занизив у три рази ринкову вартість вказаних об’єктів нерухомості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами реалізації квартир за заниженою вартістю ПАТ АБ "Укргазбанк" спричинено шкоду у розмірі 143 млн грн.

"З метою недопущення подальших незаконних дій рішенням суду на об’єкти нерухомості накладено арешт. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочинів", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові оголосили про підозру групі осіб, яка незаконно заволоділа квартирами на 10 млн грн.