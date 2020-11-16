Столичному оцінювачу нерухомості повідомили підозру через збитки держбанку на понад 140 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Київська місцева прокуратура повідомила про підозру оцінювачу нерухомості, який, зловживаючи повноваженнями, завдав державному банку збитків на 143 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook Київської міської прокуратури.
"Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру оцінювачу нерухомості, який зловживаючи повноваженнями, завдав державному банку збитків на 143 млн гривень (ч. 2 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358 КК України). Згідно з матеріалами слідства, державний банк з метою оцінки ринкової вартості належних йому 52 квартир, розташованих у центральній частині столиці, звернувся за послугами до оцінювача. Однак, діючи в інтересах окремих осіб та суб’єктів господарювання, оцінювач на підставі підроблених документів занизив у три рази ринкову вартість вказаних об’єктів нерухомості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами реалізації квартир за заниженою вартістю ПАТ АБ "Укргазбанк" спричинено шкоду у розмірі 143 млн грн.
"З метою недопущення подальших незаконних дій рішенням суду на об’єкти нерухомості накладено арешт. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочинів", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові оголосили про підозру групі осіб, яка незаконно заволоділа квартирами на 10 млн грн.