Столичному оценщику недвижимости сообщили подозрение из-за убытков госбанку на более чем 140 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении оценщику недвижимости, который, злоупотребляя полномочиями, нанес государственному банку убытки на 143 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской городской прокуратуры.
"Киевской местной прокуратурой №7 сообщено о подозрении оценщику недвижимости, который злоупотребляя полномочиями, нанес государственному банку убытки на 143 млн гривен (ч. 2 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358 УК Украины). Согласно материалам следствия, государственный банк для оценки рыночной стоимости принадлежащих ему 52 квартир, расположенных в центральной части столицы, обратился к услугам оценщика. Однако, действуя в интересах отдельных лиц и субъектов хозяйствования, оценщик на основании поддельных документов занизил в три раза рыночную стоимость указанных объектов недвижимости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам реализации квартир по заниженной стоимости ПАО АБ "Укргазбанк" нанесен ущерб в размере 143 млн грн.
"С целью недопущения дальнейших незаконных действий решением суда на объекты недвижимости наложен арест. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлениям", - указано в сообщении.
Напомним, во Львове объявили о подозрении группе лиц, которые незаконно завладела квартирами на 10 млн грн.