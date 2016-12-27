Столичний суд завтра продовжить розгляд клопотання щодо заочного слідства у справі В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Завтра, 28 грудня, у Печерському районному суді міста Києва продовжиться розгляд клопотання слідчого військової прокуратури щодо надання дозволу на проведення відносно екс-президента України Віктора Януковича процедури заочного досудового розслідування, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі захисників екс-президента, завтра, під час судового процесу, вирішуватиметься питання допиту учасників засідання РНБО від 28 лютого 2014 року та розглядатимуться інші суттєві для справи про державну зраду обставини.
Місце проведення засідання: Печерський районний суд м. Києва, пров. Хрестовий, 4.
Час початку: 10:30.
Нагадаємо, 27 грудня Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні заяви захисту екс-президента Вітора Януковича про відвід слідчої судді Христини Тарасюк, яка розглядає кримінальне провадження щодо заочного розслідування стосовно В.Януковича.
26 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.
15 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ і надав дозвіл на затримання підозрюваного екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.