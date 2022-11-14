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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Столичний суд арештував підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої падчерки

Столичний суд арештував підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої падчерки

Київ • УНН

 • 280994 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні Соломянський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловікові підозрюваному у зґвалтуванні малолітньої, передає УНН.

Чоловіка арештували на 60 діб.

Слідством встановлено, що перебуваючи напідпитку, зловмисник відвів 8-річну дівчинку до гаражних приміщень, де скоїв відносно дитини сексуальні дії неприроднім шляхом. За такі дії йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Деталі

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Миколи Василенка невідомий чоловік зґвалтував дівчинку. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та інспектори ювенальної превенції для встановлення усіх обставин злочину.

На місці події правоохоронці виявили 30-річного мешканця Київщини та його 8-річну падчерку і з’ясували, що перебуваючи напідпитку чоловік відвів малолітню дівчинку до гаражних приміщень, де скоїв відносно дитини сексуальні дії. Це помітили перехожі, які негайно викликали поліцію.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілу доставили до медичного закладу для проведення необхідних досліджень. Підозрюваний – уродженець Вінницької області, 1992 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди Правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

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