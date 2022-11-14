Столичний суд арештував підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої падчерки

Чоловіка арештували на 60 діб.

Слідством встановлено, що перебуваючи напідпитку, зловмисник відвів 8-річну дівчинку до гаражних приміщень, де скоїв відносно дитини сексуальні дії неприроднім шляхом. За такі дії йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

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До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Миколи Василенка невідомий чоловік зґвалтував дівчинку. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та інспектори ювенальної превенції для встановлення усіх обставин злочину.

На місці події правоохоронці виявили 30-річного мешканця Київщини та його 8-річну падчерку і з’ясували, що перебуваючи напідпитку чоловік відвів малолітню дівчинку до гаражних приміщень, де скоїв відносно дитини сексуальні дії. Це помітили перехожі, які негайно викликали поліцію.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілу доставили до медичного закладу для проведення необхідних досліджень. Підозрюваний – уродженець Вінницької області, 1992 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди Правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.