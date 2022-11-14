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Столичный суд арестовал подозреваемого в изнасиловании малолетней падчерицы

Киев • УНН

 • 280990 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня Соломенский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине подозреваемому в изнасиловании малолетней, передает УНН.

Мужчину арестовали на 60 суток.

Следствием установлено, что находясь в нетрезвом состоянии, злоумышленник отвел 8-летнюю девочку в гаражные помещения, где совершил в отношении ребенка сексуальные действия неестественным путем. За такие действия ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Детали

В полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Николая Василенко неизвестный мужчина изнасиловал девочку. По указанному адресу немедленно выехали экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и инспекторы ювенальной превенции для установления всех обстоятельств преступления.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 30-летнего жителя Киевщины и его 8-летнюю падчерицу и выяснили, что будучи нетрезвым мужчина отвел малолетнюю девочку в гаражные помещения, где совершил в отношении ребенка сексуальные действия. Это заметили прохожие, немедленно вызвавшие полицию.

Полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а потерпевшую доставили в медицинское учреждение для проведения необходимых исследований. Подозреваемый – уроженец Винницкой области, 1992 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следователь Соломенского управления полиции по согласованию с Соломенской окружной прокуратурой сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

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