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Столичні патрульні виявили вже більше 40 випадків перевезення дітей без автокрісел

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. З дня введення штрафів за перевезення дітей без спецзасобів (таких як автокрісло, бустер і т.д.), 20 листопада і до кінця року, у столиці було виявлено вже 43 порушення правил перевезення дітей. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

Столичні патрульні виявили вже більше 40 випадків перевезення дітей без автокрісел

"Було виявлено 43 порушення правил перевезення дітей з початку (з дня введення штрафів - ред.) і до 1.01.2020", - повідомили у патрульній поліції.

Також, у поліції зазначили, що даних за цей місяць ще немає.

Нагадаємо, з 20 листопада в Україні набув чинності закон, який вводить штрафи за перевезення дітей без спецзасобів. У разі порушення, водія чекає штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів - 510 грн. Повторне порушення протягом року буде коштувати 50 неоподатковуваних мінімумів доходів - 850 грн.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві патрульні виявили вже 10 випадків перевезення дітей без авто крісел.

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