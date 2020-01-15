Столичные патрульные обнаружили уже более 40 случаев перевозки детей без автокресел
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Со дня введения штрафов за перевозку детей без спецсредств (таких как автокресло, бустер и т.д.), 20 ноября и до конца года, в столице было выявлено уже 43 нарушения правил перевозки детей. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Было выявлено 43 нарушения правил перевозки детей сначала (со дня введения штрафов - ред.) и до 1.01.2020", - сообщили в патрульной полиции.
Также, в полиции отметили, что данных за этот месяц еще нет.
Напомним, с 20 ноября в Украине вступил в силу закон, который вводит штрафы за перевозку детей без спецсредств. В случае нарушения, водителя ждет штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов - 510 грн. Повторное нарушение в течение года будет стоить 50 необлагаемых минимумов доходов - 850 грн.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве патрульные обнаружили уже 10 случаев перевозки детей без автокресел.