Столичные патрульные обнаружили уже более 40 случаев перевозки детей без автокресел

"Было выявлено 43 нарушения правил перевозки детей сначала (со дня введения штрафов - ред.) и до 1.01.2020", - сообщили в патрульной полиции.

Также, в полиции отметили, что данных за этот месяц еще нет.

Напомним, с 20 ноября в Украине вступил в силу закон, который вводит штрафы за перевозку детей без спецсредств. В случае нарушения, водителя ждет штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов - 510 грн. Повторное нарушение в течение года будет стоить 50 необлагаемых минимумов доходов - 850 грн.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве патрульные обнаружили уже 10 случаев перевозки детей без автокресел.