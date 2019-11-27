Столичні патрульні виявили вже 10 випадків перевезення дітей без автокрісел

"Враховуючи, що патрульні мають тільки 10 підстав для зупинки, то було виявлено понад 10 порушень правил перевезення дітей", - повідомили у патрульній поліції.

У кожній ситуації різні підстави для зупинки автомобіля - порушення різних правил дорожнього руху. Так, тільки під час фіксації правопорушення і зупинки машини можна побачити і порушення правил перевезення дітей. Без підстав для зупинки, побачити відсутність спецзасобів – майже неможливо.

"От фізично можна побачити, як ви думаєте? Так само з нетверезим водієм, от поки не буде підстав для зупинення нетверезого водія, це побачити практично нереально, хіба якщо людина дуже-дуже п’яна і з вікна щось говорить, тоді теоретично можна зафіксувати порушення. Так саме, у принципі, і з кріслом. Тобто, зараз, затоновані вікна – раз, у трафіку всі рухаються, і так, візуально, зрозуміти скільки дитині років, і де вона там сидить чи має сидіти – трошки важко без підстави для зупинки, щоб вже під час спілкування встановлювати всі ці обставини", - роз’яснюють у патрульній.

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У випадку кожного з порушень водію був виписаний штраф, який він має сплатити протягом 15 днів.

"На сплату штрафу є термін, особа має сплатити протягом 15 днів. Чи вони фізично сплатили, мені ще поки невідомо, навіть якщо водій затриманий 20 листопада, в нього є ще плюс 15 днів, щоб сплатити. Перевіряти зараз недоцільно. Виписали – так", - розповіли у поліції.

У патрульній також зазначили, що причиною для штрафу вважається відсутність будь-яких спецзасобів для фіксації дітей, а не лише автокрісла.

Нагадаємо, з 20 листопада в Україні набув чинності закон, який вводить штрафи за перевезення дітей без спецзасобів. У разі порушення, водія чекає штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів - 510 грн. Повторне порушення протягом року буде коштувати 50 неоподатковуваних мінімумів доходів - 850 грн.