Столичные патрульные выявили уже 10 случаев перевозки детей без автокресел

"Учитывая, что патрульные имеют только 10 оснований для остановки, было выявлено более 10 нарушений правил перевозки детей", - сообщили в патрульной полиции.

В каждой ситуации разные основания для остановки автомобиля - нарушение различных правил дорожного движения. Так, только во время фиксации правонарушения и остановки машины можно увидеть и нарушение правил перевозки детей. Без оснований для остановки, увидеть отсутствие спецсредств - почти невозможно.

"Вот физически можно увидеть, как вы думаете? Так же с нетрезвым водителем, вот пока не будет оснований для остановки нетрезвого водителя, это увидеть практически нереально, если только человек очень-очень пьян и из окна что-то говорит, тогда теоретически можно зафиксировать нарушение. Так же, в принципе, и с креслом. То есть, сейчас, тонированные окна - раз, в трафике все двигаются, и так, визуально, понять сколько ребенку лет, и где он там сидит или не сидит - немножко трудно без основания для остановки, чтобы уже во время общения устанавливать все эти обстоятельства", - разъяснили в патрульной.

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В случае каждого из нарушений водителю был выписан штраф, который он должен уплатить в течение 15 дней.

"На уплату штрафа есть срок, лицо должно уплатить в течение 15 дней. Оплатили ли они физически, мне еще пока неизвестно, даже если водитель задержан 20 ноября, у него есть еще плюс 15 дней, чтобы оплатить. Проверять сейчас нецелесообразно. Выписали - да", - рассказали в полиции.

В патрульной также отметили, что причиной для штрафа считается отсутствие каких-либо спецсредств для фиксации детей, а не только автокресла.

Напомним, с 20 ноября в Украине вступил в силу закон, который вводит штрафы за перевозку детей без спецсредств. В случае нарушения, водителя ждет штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов - 510 грн. Повторное нарушение в течение года будет стоить 50 необлагаемых минимумов доходов - 850 грн.