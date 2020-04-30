Столична влада отримала понад 500 тис. захисних масок - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Департамент охорони здоров’я Київської міської ради отримав понад 500 тисяч масок та 2 тисячі костюмів та окулярів для медзакладів. Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Отримав департамент охорони здоров’я медичні маски різного ступеню захисту з Державного резерву України та від благодійного фонду "Корпорація монстрів" - усього понад 500 тисяч штук. Ці засоби індивідуального захисту розподілені у центри первинні медико-санітарної допомоги, стаціонари та пологові будинки міста. Також костюмів та захисних окулярів для медиків Київ придбав 2 тисячі", - зазначив він.
Нагадаємо, у Києві з початку пандемії підтверджено 1 401 випадок захворювання на COVID-19. Так, за добу захворіло ще 60 людей.