Столична влада отримала понад 500 тис. захисних масок - Кличко

"Отримав департамент охорони здоров’я медичні маски різного ступеню захисту з Державного резерву України та від благодійного фонду "Корпорація монстрів" - усього понад 500 тисяч штук. Ці засоби індивідуального захисту розподілені у центри первинні медико-санітарної допомоги, стаціонари та пологові будинки міста. Також костюмів та захисних окулярів для медиків Київ придбав 2 тисячі", - зазначив він.

Нагадаємо, у Києві з початку пандемії підтверджено 1 401 випадок захворювання на COVID-19. Так, за добу захворіло ще 60 людей.