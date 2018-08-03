Стало відомо, скільки одиниць спецтехніки поливає вулиці Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На сьогоднішній день поливом столичних автошляхів займаються 45 автомобілів комунального підприємства “Київавтодор”. Про це кореспонденту УНН повідомили в КП “Київавтодор”.
“На сьогоднішній день в середньому на поливі доріг столиці працює 45 поливомийних автомобілів „Київавтодору“. Частіше полив доріг відбувається зранку — о 5-6 годині, коли трафік на дорогах невеликий, і вода не так швидко випарюється. При цьому у кожної машини є свій графік роботи — якщо потрібно, то це робиться і вдень”, — повідомили у комунальному підприємстві.
Комунальники додали, що за минулий місяць полив та миття здійснювались на 804 вулицях протяжністю майже 970 кілометрів.
Нагадаємо, Печерська РДА звернулася до керівників підприємств торгівлі та ресторанів, що розміщені поблизу НСК “Олімпійський”, з рекомендаціями призупинити продаж алкогольних напоїв під час футбольного матчу “Динамо” Київ — “Шахтар” Донецьк.