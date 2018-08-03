Стало известно, сколько единиц спецтехники поливают улицы Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На сегодняшний день поливом столичных автодорог занимаются 45 автомобилей коммунального предприятия "Киевавтодор". Об этом корреспонденту УНН сообщили в КП "Киевавтодор".
"На сегодняшний день в среднем на поливе дорог столицы работает 45 поливомоечных автомобилей "Киевавтодора". Чаще всего полив дорог происходит утром - в 5-6 часов, когда трафик на дорогах небольшой, и вода не так быстро испаряется. При этом у каждой машины есть свой график работы - если нужно, то это делается и днем", - сообщили в коммунальном предприятии.
Коммунальщики добавили, что за прошедший месяц полив и мытья осуществлялись на 804 улицах протяженностью почти 970 километров.
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