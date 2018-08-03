Стало известно, сколько единиц спецтехники поливают улицы Киева

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 26088 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 88012 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120440 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128226 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167307 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152695 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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КИЕВ. 3 августа. УНН. На сегодняшний день поливом столичных автодорог занимаются 45 автомобилей коммунального предприятия "Киевавтодор". Об этом корреспонденту УНН сообщили в КП "Киевавтодор".

"На сегодняшний день в среднем на поливе дорог столицы работает 45 поливомоечных автомобилей "Киевавтодора". Чаще всего полив дорог происходит утром - в 5-6 часов, когда трафик на дорогах небольшой, и вода не так быстро испаряется. При этом у каждой машины есть свой график работы - если нужно, то это делается и днем​​", - сообщили в коммунальном предприятии.

Коммунальщики добавили, что за прошедший месяц полив и мытья осуществлялись на 804 улицах протяженностью почти 970 километров.

Напомним, Печерская РГА обратилась к руководителям предприятий торговли и ресторанов, расположенных возле НСК "Олимпийский", с рекомендациями приостановить продажу алкогольных напитков во время футбольного матча "Динамо" Киев - "Шахтер" Донецк.

Украинские Национальные Новости

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