Стало известно, сколько единиц спецтехники поливают улицы Киева

"На сегодняшний день в среднем на поливе дорог столицы работает 45 поливомоечных автомобилей "Киевавтодора". Чаще всего полив дорог происходит утром - в 5-6 часов, когда трафик на дорогах небольшой, и вода не так быстро испаряется. При этом у каждой машины есть свой график работы - если нужно, то это делается и днем​​", - сообщили в коммунальном предприятии.

Коммунальщики добавили, что за прошедший месяц полив и мытья осуществлялись на 804 улицах протяженностью почти 970 километров.

Напомним, Печерская РГА обратилась к руководителям предприятий торговли и ресторанов, расположенных возле НСК "Олимпийский", с рекомендациями приостановить продажу алкогольных напитков во время футбольного матча "Динамо" Киев - "Шахтер" Донецк.