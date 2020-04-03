Замість перейменування: столичне метро інформуватиме пасажирів про заповідник "Бабин Яр"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Київський метрополітен інформуватиме пасажирів про заповідник “Бабин Яр”. Про це УНН повідомили у пресслужбі Українського інституту національної пам’яті.
"У відповідь на звернення УІНП КП “Київський метрополітен” доповнить графічні покажчики у вагонах метро зеленої лінії та на станції Дорогожичі інформацією про вихід до Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, - повідомили в Інституті з посиланням на лист заступника начальника Київського метрополітену Володимира Зеля.
У листі вказано, що при друці нового тиражу лінійних схем відповідне позначення “заповідник “Бабин Яр” (Національний історико-меморіальний заповідник “Бабин Яр”) буде нанесене над станцією “Дорогожичі”; зроблено напис українською та англійською мовами. "У рамках подальшої реалізації нової системи навігації пасажирів, на станції “Дорогожичі” також передбачається розміщення навігаційних панелей з нумерацією виходів і доповнення покажчиків вищевказаною інформацією”, - йдеться у листі.
В УІНП вказали, що на тлі дискусії щодо перейменування станції метро “Дорогожичі” у “Бабин Яр”, яке запропонував Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”, Інститут виступив із зустрічною ініціативою зберегти історичну назву станції – Дорогожичі, але додатково інформувати про вихід до Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”.